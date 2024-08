Advertencia: la canción que suena en este vídeo viral es altamente pegadiza. No le des al 'play' si no quieres estar cantando 'Cuando zarpa el amor' de Camela, aunque seguramente no lo hagas tan bien como ellas.

Estas trabajadoras de una fábrica de espárragos en Murcia han revolucionado las redes sociales con su 'performance' de esta conocida canción, con la que se vienen arriba mientras siguen con su faena.

En el plató de Aruser@s están entusiasmados con este vídeo e incluso Angie Cárdenas propone hacer algo parecido allí. "A y media y a en punto, ponemos música y nos activamos, ¿vale?". ¿Habrá nuevo momento karaoke?

