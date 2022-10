"Yo lo he hecho y no pasa nada", confiesa Patricia Benítez. Al contrario que ella, 6 de cada 10 personas opinan que no tendrían jamás a un amigo como amante, algo con lo que también están de acuerdo el resto de colaboradores de Aruser@s. "Pero hay más complicidad, más risas...", insiste Benítez.

El problema, apuntan sus compañeras, viene cuando uno de los dos siente más que una amistad. "A lo mejor tú tienes muy claro y no tienes más sentimientos pero la otra persona se pilla por ti y eso acaba rompiendo la amistad", argumenta Tatiana Arús.

El debate toma de pronto un tono musical de la mano de Rocío Jurado y su tema 'Mi amante amigo', coreado por todo el plató. "Llama a laSexta, que necesitamos más tiempo", le pide Marc Redondo a Alfonso Arús. El siguiente momento karaoke, que llega pocos segundos más tarde, está protagonizado por Miguel Bosé y su 'Amante bandido'.