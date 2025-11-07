El divertido vídeo viral del tiktoker que expone el arte gallego de "dar la vuelta a todo"

El creador de contenido Álvaro Casares provocar risas en el plató de Aruser@s con un vídeo en el que imagina cómo sería un interrogatorio policial a un gallego.

"¿Tienen los gallegos un don especial para dar la vuelta a las cosas?", es la reflexión que ha planteado Álvaro Casares, el creador de contenido favorito de Hans Arús, que vuelve a sorprender con un divertido vídeo que ha desatado las carcajadas en el plató.

Con su personal toque de humor, el tiktoker plantea cómo sería un interrogatorio policial a un gallego.

Desde el plató de Aruser@, Alfonso Arús ríe al ver lo "aireoso" que ha salido el gallego. "No sabemos si es el culpable, pero ha salido de rositas", comenta el presentador del programa. "Lo que dicen normalmente es que si le haces una pregunta a un gallego, te suele responder con otra pregunta", añade Angie Cárdenas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el desternillante momento.

