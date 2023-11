"¿Tenéis bidé en casa vosotros?", pregunta David Broncano a Kiko Matamoros y Belén Esteban (no todo van a ser preguntas de sexo o de dinero). Sin esperarlo, el presentador de La Resistencia inicia un debate que amenaza con desbancar al de la tortilla de patatas y al que se suman también los aruser@s.

La 'princesa del pueblo' lo tiene claro: "Yo, para sentarme y lavarme el chumino me ducho y me lavo toda", responde con honestidad. Lo que no puede llegar a creerse es que Broncano sí que lo utilice. "Eso es mentira, no lo has hecho en tu vida, vamos". Ante la insistencia del cómico, ella se cansa. "No tienes cara de utilizar bidé", concluye.

David, firme defensor del uso de este artefacto, expone sus argumentos, cómo no, con motivos sexuales, por supuesto. "Si vengo de jugar al tenis y voy a practicar el coito y no me quiero duchar rápido porque la cosa se enfría...", razona. "Hazme caso, dúchate", le aconseja la de San Blas.

Tras observar con atención este fragmento de la Resistencia, Angie Cárdenas toma partido en esta disputa.