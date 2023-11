Que Belén Esteban, Kiko Matamoros y David Broncano compartan plató no puede darnos más que alegrías y momentos tronchantes. El presentador de La Resistencia acogió en su programa de anoche a dos de los protagonistas del nuevo reality de Netflix, 'Sálvese quien pueda', y le hizo a la 'princesa del pueblo' la pregunta; no la del millón, la otra, la del sexo, como podemos ver en este fragmento, emitido también en Aruser@s. "¿Relaciones sexuales en el último mes, Belén?"

"Pues mira, yo en esta semana desde el jueves a hoy he tenido mi casa llena de gente por mi cumple, y, sinceramente, no he f******, pero cuando coja a mi marido lo voy a reventar", responde sin pelos en la lengua, tal y como nos tiene acostumbrado, por otra parte.

Pero la celebrity también le dedicó un bonito y romántico mensaje a su marido: "Me he dado cuenta de que soy la mujer de su vida y él es hombre de mi vida. Cada día estoy más enamorada", aseguraba.