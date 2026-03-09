El divertido momento en el que Rossy de Palma descubre su monolito en el Festival de Málaga: "¡Espera!"

"En monolitos no estoy muy ducha, eh", advierte Rossy de Palma a los fotógrafos antes de descubrir su monolito en el Festival de Málaga. "¿Lo abro tipo striptease?", pregunta ante los gritos de 2espera" de los fotógrafos.

El Festival de Málaga ha querido rendir homenaje a Rossy de Palma por su trayectoria con un monolito. "En monolitos no estoy muy ducha, eh", advierte Rossy de Palma a los fotógrafos en el Paseo de Antonio Banderas.

"¿Lo abro tipo striptease?", pregunta la actriz, que, acto seguido, arranca la sábana del monolito ante los gritos de los fotógrafos, que le piden ir más despacio: "¡Espera, espera!, ¡un momento!". La actriz para en seco de destapar su monolito y pregunta a los fotógrafos: "¿Estáis listos?".

Tras ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia, Alfonso Arús reacciona en plató: "Me encanta porque pregunta si están listos cuando ya lo ha destapado". "Lo que no vale es descubrirlo y luego taparlo otra vez", destaca el presentador, que afirma que "eso es trampa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.