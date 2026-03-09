Alfonso Arús ve "exagerado" que un padre obligue a su hija de 11 años a firmar un contrato para tener móvil

"El móvil es mío, se lo dejo a préstamo y puedo revisarlo cuando quiera". Es la primera cláusula de este contrato que un padre ha obligado a su hija de 11 años a firmar para poder acceder a su primer teléfono móvil. ¿Consideras que es algo exagerado o estás de acuerdo con el método?

En los tiempos que corren, hay que tener más cuidado que nunca con lo que nuestros hijos pueden encontrar o subir a las redes sociales y a internet. Quizá pensando en esto, este padre (@claudio_valero) ha obligado a su hija de 11 años a firmar un contrato si quiere tener su primer móvil. Un vídeo viral que recoge Aruser@s.

"El móvil es mío, se lo dejo a préstamo y puedo revisarlo cuando quiera", es lo primero que se deja claro. "No hay privacidad absoluta", advierte. Tanto si su hija quiere apps nuevas o tener acceso a redes sociales, le tiene que pedir permiso. Además, si lo rompe, lo paga ella.

También "se compromete a usar el móvil con respeto, a no insultar, acosar o faltar el respeto a otras personas. Todo bien firmado", añade el hombre, que tiene una última pregunta que hacer a quienes están viendo su vídeo: "¿Es exagerado?".

En el plató del programa de laSexta, hay división de opiniones, pero Alfonso Arús tiene claro que se trata de algo desproporcionado. "No hace falta hacerlo por escrito", defiende el presentador. "Tiene sentido, pero puestos así, también puede firmar un contrato de alquiler", añade.

