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El divertido enfado de Mari con Fortu por "hacer la cama": "No tienes ni idea, que lo dejas todo arrugado"

La popular pareja de madre e hijo que siempre se cuela en los 'zascas' de Aruser@s, vuelve a protagonizar un momento viral tras una discusión cargada de humor.

El divertido enfado de Mari con Fortu por "hacer la cama": "No tienes ni idea, que lo dejas todo arrugado"

Una de las parejas más reconocibles de Aruser@s, el Fortu y la Mari, han vuelto a dejar un momento para el recuerdo en la sección de 'zascas'. En esta ocasión, el protagonista es un divertido desencuentro entre madre e hijo a cuenta de las tareas del hogar.

Todo comienza cuando Fortu, entre risas, se ofrece a ayudar: "¿Te hago yo la cama, que lo hago muy bien?". Sin embargo, la propuesta no convence demasiado a Mari, que ya estaba en plena faena doblando el edredón. "Si no tienes ni idea de hacer la cama, muchacho, ¿me la vas a hacer tú? Que lo dejas todo arrugado", le responde con tono contundente.

Lejos de rendirse, Fortu intenta defenderse con humor: "¡Pero qué me estás 'container'!". Una expresión que desata aún más la indignación de su madre: "¡Ni container ni cojones de container!".

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