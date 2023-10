"Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Hostia, se cayó la 'parmera'". Si como a los aruser@s, la palmera te ha perseguido durante toda esta última semana y aún así, no dejas de reírte, este vídeo viral está hecho para ti.

En él, somos testigos del emocionante momento en el que una palmera de chocolate es escogida en una máquina de vending y, efectivamente, acaba cayendo con la misma gracia y elegancia que la palmera original.

Por supuesto, no falta el audio de Luisa, la señora sevillana describiendo cada momento. "Yo he estado tentando de hacerlo también", reconoce Sebas Maspons. "Lo has hecho, pero no quieres reconocerlo", responde Òscar Broc.