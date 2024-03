Este bebé no puede estar más feliz con su primera visita a la peluquería, y eso que todavía no ha visto el resultado de su nuevo look. Como vemos en este vídeo viral emitido en Aruser@s, el pequeño no puede parar de reírse con su peluquero, que no ha hecho nada más que pasarle el peine cuando ya empieza a desternillarse.

"De debe de hacer cosquillitas o algo así, porque normalmente lo que más les suele asustar es el tema de la maquinilla", explica Tatiana Arús en plató.

Sin embargo, hay otro detalle que no pasa por alto entre los colaboradores del programa, que comentan con admiración el pelazo que tiene este tierno infante con su corta edad. "Parece El Puma", llega a afirmar Angie Cárdenas.