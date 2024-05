"Quiero saber cómo se comportan en realidad los reyes de Dinamarca cuando no tienen la sensación de ser vistos", confiesa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña cómo cambian la actitud Federico y Mary de Dinamarca cuando tienen que posar para una fotografía.

"Suelen dejar mucha distancia entre sí", destaca Tatiana Arús, que explica que "en el momento en el que les van a sacar la foto se acercan un poco, pero cuando se apagan las cámaras vuelven a separarse". Tras ver el vídeo principal de esta noticia, Alfonso Arús afirma que entre el matrimonio "no hay feeling".

Tatiana Arús afirma que con esas fotografías "la prensa internacional afirma que están mejor que nunca", algo que la colaboradora no cree: "Mi pareja me da un beso de esta guisa y... la pasión brilla por su ausencia". "Le da un beso en la mejilla y puede ser hasta cobra", insiste Tatiana Arús, que destaca que es el beso de su abuela: "Mi abuela me besa así".