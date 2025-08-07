Del viral de la tortilla de patatas de una madre española al menú británico: la ocurrencia de Alfonso Arús

Alfonso Arús propone un "menú británico" a los colaboradores en apoyo al viral de la madre andaluza que harta de comer siempre 'beans' y 'chiken' ha sorprendido a su familia inglesa con platos españoles.

¿Cambiarías unos 'beans' por jamón? Estos testarudos niños ingleses no parecen tenerlo muy claro. Y es que el 'chicken' y las 'beans' son sus alimentos favoritos, por mucho que la tiktoker española @carmeninuk les prepare una buena tortilla.

En una pasada temporada de Aruser@s, Hans Arús presentó el gracioso viral de la tiktoker española '@carmeninuk', quien llena de ilusión decidió entrar en los fogones para preparar a su familia inglesa un auténtico menú español.

"No, thank you", responden los niños al ser preguntados sobre si quieren probar algunos de los platos más ricos de nuestra gastronomía. A pesar de su negativa, la joven se dispone a cocinar una tortilla de patatas.

Sin embargo, uno de los pequeños de la casa sigue empeñado en comer judías y el otro quiere pollo. "Uno con las 'beans', otro con el 'chicken'. ¿Y el jamón?", ríe Carmen.

Tras el viral, Alfonso Arús propuso algo parecido a sus colaboradores: "Aquí podríamos hacer lo mismo. ¡Hoy, jueves, menú británico!". Una idea que no tuvo una cálida acogida.

