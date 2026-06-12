Del discurso de Salma Hayek a las actuaciones de J Balvin y Maná: los mejores momentos de la inauguración del Mundial

J Balvin, Andrea Bocelli y Maná cantaron sobre el césped mientras que Alejandro Fernández cantó el Himno mexicano y Salma Hayek dio el discurso inaugural del Mundial de Fútbol 2026 en México.

Tatiana Arús enseña en este vídeo algunos de los mejores momentos de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en México, donde J Balvin, Andrea Bocelli y Maná cantaron sobre el césped sus respectivos temas mientras que el Himno mexicano fue entonado por Alejandro Fernández. Además, el discurso inaugural lo dio una de las mexicanas más conocidas del mundo, la actriz Salma Hayek. "No sé si iba muy sobria", destaca Alfonso Arús al ver cómo tienen que ayudarla a caminar.

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