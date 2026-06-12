Ahora

Mundial de Fútbol 2026

Del discurso de Salma Hayek a las actuaciones de J Balvin y Maná: los mejores momentos de la inauguración del Mundial

J Balvin, Andrea Bocelli y Maná cantaron sobre el césped mientras que Alejandro Fernández cantó el Himno mexicano y Salma Hayek dio el discurso inaugural del Mundial de Fútbol 2026 en México.

La actriz mexicana Salma Hayek habla este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México

Tatiana Arús enseña en este vídeo algunos de los mejores momentos de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en México, donde J Balvin, Andrea Bocelli y Maná cantaron sobre el césped sus respectivos temas mientras que el Himno mexicano fue entonado por Alejandro Fernández. Además, el discurso inaugural lo dio una de las mexicanas más conocidas del mundo, la actriz Salma Hayek. "No sé si iba muy sobria", destaca Alfonso Arús al ver cómo tienen que ayudarla a caminar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita de León XIV a España, en directo | El papa cierra en Tenerife su visita a España con más actos contra el drama migratorio para anteponer la "prioridad humana" a la xenofobia
  2. Un año después de abrirse la pieza y seis meses de la petición de la UCO: rastreo a las cuentas del novio de Ayuso por presunta corrupción de particulares
  3. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  4. La inflación de mayo se mantiene en el 3,2% pese a la subida del precio de los carburantes
  5. Sumisión química, violaciones, agresiones sexuales y acoso continuado: los tres casos de abuso de poder sobre mujeres conocidos en una semana
  6. Abanicos de papel contra un calor "fuente de inspiración": los diez años de negativa del PP de Madrid a climatizar los colegios