La cantante Demi Lovato ha desvelado que sufrió "un infarto" y "tres derrames" tras una sobredosis de droga. Lo ha hecho en su nuevo documental que se estrenará próximamente y del que ya se han publicado las primeras imágenes.

"Me extralimité como nunca antes. Tuve tres derrames. Tuve un infarto. Mi doctor me dijo que me quedaban entre cinco y diez minutos. He vuelto a nacer, voy a empezar de cero", ha señalado la artista.

"Los niveles de oxígeno estaban muy bajos. Veíamos como su sangre se trasladaba a una máquina", aseguran los testimonios que aparecen en el documental.