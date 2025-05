Deja plantado a su novio en el altar porque está enamorada de otro hombre: "Se forma tal 'pifostio' que tiene que ir la Policía"

"Últimamente en la India no sé qué pasa que no hay boda que no tenga problemas", comenta Alfonso Arús antes de dar paso a este vídeo en Aruser@s. En él, somos testigos del incómodo momento en el que una novia dice que no en el mismo altar a quien iba a ser su futuro marido.

La chica, anuncia, está enamorada de otro hombre que, además, está allí presente. "Se forma tal 'pifostio' que tiene que aparecer la Policía para dar protección, porque si no, no hay forma", añade el presentador. Su amante se la lleva a su coche para marcharse lejos, los dos juntos.

"Es que, seguramente es su pareja de antes y la familia le obliga a casarse con otro y es un matrimonio de conveniencia, pobre chica", se monta la película María Moya en el plató del programa de laSexta.

Al resto de los colaboradores tampoco les convencen mucho las pintas del otro señor. "Va a ir de Guatemala a 'Guatepeor'", pronostica Òscar Broc.