Se declara inocente y acude al juicio con la alarma de una prenda robada aún puesta: el viral más torpe de Aruser@s

En Estados Unidos, un joven acusado de varios robos se ha presentado al juicio con la alarma de una prenda robada todavía enganchada a la camisa. En Aruser@s, el surrealista momento ha desatado la risa entre los colaboradores.

Para Alfonso Arús estamos ante su 'me lo temía' favorito del año. "Se trata de un joven que va a ser juzgado por robar en varios establecimientos, pero fíjate si es lerdo que se presenta al juicio con la alarma puesta de una prenda que ha robado", comenta el presentador del programa, sin poder contener la risa.

"Él dice que no ha robado nunca nada, pero parece que el juez tiene algunas sospechas", lanza Alfonso Arús con ironía, tras ver cómo la alarma sobresale de la camisa azul. Hans Arús sale en defensa del chico y asegura que hoy en día muchas marcas "dejan al descubierto la etiqueta". "Llevarla es la gracia", asegura el colaborador.

Puedes ver el surrealista momento en el vídeo sobre estas líneas.

