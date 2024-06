Alejandra Rubio ha regresado de sus vacaciones con su chico, Carlo Costanzia, y, por primera vez, ha hablado con los reporteros sobre cómo se encuentra tras anunciar que está embarazada. "No ha querido decir gran cosa", destaca Tatiana Arús, que afirma que la hija de Terelu Campos lleva la cremallera de la falda bajada por su incipiente tripa de embarazada.

Por otro lado, Alfonso Arús contesta a la reflexión de Aurelio Manzano en la que le nombra en su crítica a la exclusiva de Alejandra Rubio. "Como decía mi querido Alfonso Arús, todo el mundo tiene derecho a dar una exclusiva, pero hayq ue ser coherentes", destaca el tertuliano, que recuerda que Alejandra Rubia siempre ha dicho que de su vida no habla".

"Tiene razón Aurelio Manzano en la poca coherencia cuando antes ha dicho que no iba a vender su vida privada", afirma el presentador de Aruser@s, que destaca que conoce muy pocos hijos de famosos que no han podido mantener en privado su vida personal. "Seguramente, uno de los muy pocos fue Andrea Janeiro", recuerda Alfonso Arús de la hija de Belén Esteban, quien "viajó a Londres, se desmarcó y salió de este panorama". "La diferencia de Andrea Janeiro es que ella es contertulia y aparece en muchos programas, por lo que debe atenerse a lo que dice dirección", destaca el presentador, que afirma que "tarde o temprano se hubiera sabido sin exclusiva que está embarazada".

"Con razón el director le dirá que le paga un sueldo todo el año para no hablar cuando se es noticia", insiste el presentador, que reflexiona: "Al final, quieras o no, no hay más remedio que generar una exclusiva si quieres competir en condiciones, porque si no pierdes". "Tiene razón Aurelio cuando dice que no tiene sentido que una semana antes diga que no y luego aparezca", sentencia Arús.