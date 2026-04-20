El dardo de Laura Pausini en pleno concierto: "En la primera fila pagan mucho pero no se saben las canciones"

"¿Quién está mostrando a la gente?", pregunta Laura Pausini, que interrumpe su concierto para pedir al cámara que muestre a otras personas "más allá" porque los de las primeras filas "pagan mucho pero no se saben las canciones".

Laura Pausini ha protagonizado dos momentazos durante su último concierto. La cantante italiana ha sorprendido a los presentes interrumpiendo su concierto para cantar el 'Cumpleaños feliz' a su marido, que también es su guitarrista. Tras la canción, ambos se han fundido en un apasionado beso sobre el escenario.

Pero no solo eso, la artista también ha lanzado un "zasca cariñoso" a los que ocupan las primeras filas de sus conciertos. "¿Quién está mostrando a la gente?", pregunta la cantante, que pide al cámara que muestre a otras personas "más allá" porque los de las "primeras filas pagan mucho pero no se saben las canciones".

"Vaya zasca", destaca Alfonso Arús, que confiesa que le recuerda "cada día más a Raffaella Carrá": "Tenía ese punto de que decía lo primero que se le pasaba por la cabeza". "Es la vieja del visillo, que está pendiente de todos", afirma el presentador, que destaca que la artista "te genera un estrés": "Es mucha presión".

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