El cura de Valdepeñas ha lanzado una reflexión en plena misa sobre las cenas de empresa en las que pide que la gente no se olvide de que "el roce hace el cariño". "No olvidéis de que el roce hace el cariño, en esta época estamos muy acostumbrado a las cenas de empresa", afirma el cura, que destaca que "siempre hay un compañero de trabajo que te parece tonto", o "igual te parece tonta toda la plantilla".

"Llega la cena de empresa, hablas un poco más con él y dices que ya no es tan tonto, que es tonto, pero no mucho, porque has tenido roces", reflexiona el cura en el vídeo principal de esta noticia.

En otra misa, por ejemplo, el cura de Valdepeñas reflexionó sobre su actitud con las personas: "Como tengo el pensamiento muy largo, generalmente pienso mal de las personas". Además, afirma que cuando hablar con alguien la primera cosa que se me ocurre es "'¡pf, qué tonto es!'".