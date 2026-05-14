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Se da cuenta de que tiene que ir a la peluquería tras pedir a sus alumnos que le hagan un retrato

Alfonso Arús explica que una profesora "se ha dado cuenta de que tiene que retocar las raíces" tras pedirle a sus alumnos que le hagan un retrato. Puedes ver el divertido momento en este vídeo.

Se da cuenta que tiene que ir a la peluquería tras pedir a sus alumnos que le hagan un retrato

Una profesora ha pedido a los alumnos que le hicieran un retrato y ha terminado yendo a la peluquería. ¿El motivo? "La chica se ha dado cuenta de que tiene que retocar las raíces a raíz de los dibujos de sus alumnos, que son muy sinceros", destaca Alfonso Arús al ver el viral en el vídeo principal de esta noticia.

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