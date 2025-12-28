Ahora

Análisis en plató

Una profesora de Historia, sobre por qué cada vez más jóvenes son de extrema derecha: "No saben quién es Franco"

María González, profesora de Historia, analiza por qué "hay una derechización por parte de los jóvenes": "A los profesores no nos dejan acabar el temario y muchos jóvenes no saben quién fue Franco ni qué pasó en la dictadura".

María González, profesora de Historia, explica en este vídeo en el plató de laSexta Xplica por qué los datos reflejan que "hay una derechización por parte de los jóvenes". "A los profesores no nos dejan acabar el temario y muchos jóvenes no saben quién fue Franco ni qué pasó en la dictadura", asegura esta profesora de Historia, que afirma que "también hay otros factores como el algoritmo".

"El algoritmo va a tirar a la derecha porque hay campañas detrás del algoritmo, no es algo aleatorio", destaca González, que afirma que otro de los factores son "los medios de comunicación": "Si vemos en los medios a estos fascistas y nazis da un mensaje mucho más difuso".

Por otro lado, la profesora recuerda que "no estamos hablando algo que solo pasa en España sino que también pasa en el resto de Europa": "Tenemos que ver por qué está pasando. Venimos de varios crisis económicas". "A estos jóvenes a los que se les había prometido un futuro ya no lo tienen", explica la mujer, que critica que los jóvenes siguen "compartiendo piso con 30 o 40 años".

"Se nos habían prometido unas necesidades materiales que no están cubiertas", detalla la profesora, que destaca que "es un cúmulo de tantas cosas y de tantas frustraciones" que entiende que "si se suma el desconocimiento, es lógico que muchos jóvenes tiren por la derecha, que tiene un discurso muy simplista lleno de bulos y odio".

