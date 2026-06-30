Un creador de contenido compara el acceso al Estadio de Guadalajara con el Camino de Santiago: "¡Todavía queda una hora!"

El influencer '@Juankimunicio' se ha vuelto viral al mostrar el largo recorrido a pie que tuvo que hacer para llegar al Estadio de Guadalajara, donde se disputó el España-Uruguay.

"Nos han dejado aquí y todavía tenemos que andar una hora y media para llegar al estadio, que está ahí. ¡Pero esto qué broma es!", exclama Juanki entre risas en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones. El creador de contenido, desplazado hasta México, para presenciar el España-Uruguay, compara el trayecto con "el Camino de Santiago" y bromea al ver que incluso hay "puestos de comida y bebida para poder coger algo y seguir andando".

Tras ver el viral en Aruser@s, Alfonso Arús aprovecha para lanzar una pulla a los aficionados españoles: "Os quejáis del estadio de La Cartuja en la final de la Copa del Rey, que siempre decís que tenéis que caminar mucho...Me gustaría veros aquí".

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