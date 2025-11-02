El emotivo vídeo viral del reencuentro de dos hermanos después de llevar 70 años sin verse: "No estoy seguro de quién eres"

Llevan más de 70 años sin verse, pero ella no ha perdido nunca la esperanza de volver a encontrarse con su hermano. Por eso, no pierde la oportunidad de ir a buscarlo en cuanto puede... y así reacciona él.

Los dos hermanos que aparecen en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s acaban de reencontrarse después de llevar 70 años sin verse. Cuando era joven, él marchó a otro continente y nunca regresó a casa.

Dispuesta a volver a abrazarlo, ella ha recorrido miles de kilómetros. Como puede verse en las imágenes sobre estas líneas, la mujer le da una sorpresa a él abrazándole por la espalda.

"Perdón, no estoy seguro de quién eres", le confiesa él algo avergonzado, y más, después del bonito gesto de cariño de ella. "¿Eres mi hermana? ¿Basilia?", dice por fin y ambos se funden en un emotivo abrazo, esta vez, mutuo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.