Ahora

Aruser@s Weekend

El emotivo vídeo viral del reencuentro de dos hermanos después de llevar 70 años sin verse: "No estoy seguro de quién eres"

Llevan más de 70 años sin verse, pero ella no ha perdido nunca la esperanza de volver a encontrarse con su hermano. Por eso, no pierde la oportunidad de ir a buscarlo en cuanto puede... y así reacciona él.

El emotivo vídeo viral del reencuentro de dos hermanos después de llevar 70 años sin verse: "No estoy seguro de quién eres"

Los dos hermanos que aparecen en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s acaban de reencontrarse después de llevar 70 años sin verse. Cuando era joven, él marchó a otro continente y nunca regresó a casa.

Dispuesta a volver a abrazarlo, ella ha recorrido miles de kilómetros. Como puede verse en las imágenes sobre estas líneas, la mujer le da una sorpresa a él abrazándole por la espalda.

"Perdón, no estoy seguro de quién eres", le confiesa él algo avergonzado, y más, después del bonito gesto de cariño de ella. "¿Eres mi hermana? ¿Basilia?", dice por fin y ambos se funden en un emotivo abrazo, esta vez, mutuo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel durante su comida con Vilaplana en El Ventorro
  2. Risas, gafas y "no me consta": Sánchez sale del paso tras su comparecencia en el Senado
  3. Diez heridos, nueve graves, tras un apuñalamiento múltiple en un tren en el norte de Londres
  4. Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Madrid: investigan si el retenido es el 'Niño Juan'
  5. De la Marcha Verde a la eterna promesa incumplida del referéndum: las claves del conflicto en el Sáhara Occidental
  6. Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad con su mítico video... a 1 de noviembre