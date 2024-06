Kiko Rivera se ha mostrado "implacable" contra su madre, Isabel Pantoja, al haber estado dedicando canciones a sus cuatro nietos durante su gira. En una entrevista, recogida por Aruser@s, el también DJ ha asegurado que "la realidad" es que su madre "no llama a sus nietos y esa es la única verdad". Asimismo, explicó que lanzar "cuatro lagrimitas y le cantes una canción a tus nietos" no le vale "de absolutamente nada".

A su vez, Kiko Rivera lamentó que lo que le vale "es que llames y preguntes cómo están". "El hecho de que alguien sea familiar tuyo cercano no le da permiso a poder hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana", ha sentenciado. Un cometario que el presentador del programa no ha dudado en calificar de "durísimo". "No solo aporta una solución, sino que dice que no vale hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana", ha dicho Alfonso Arús.

Además, Angie Cárdenas, ha valorado que se entiende "la relación que tiene con los nietos", aunque diferencia en que "una cosa son los hijos y no sé si tienen problemas, o no, y los pequeños que no tienen nada que ver". "Ella [en referencia a Isabel Pantoja] no llama y no tiene una relación. Cuando sea mayor se acordará de estas no llamadas y, al final, no creará ningún tipo de vínculo y los nietos pasarán de la abuela. No querrán saber nada porque el roce hace el cariño, ni más ni menos", ha considerado la colaboradora.

De hecho, otra de las colaboradoras recordó que "en otros momentos en los que también estaban peleados (...) hablaban los niños con su abuela", por lo que "no sería extraordinario que los llamara". En definitiva, y en palabras de Tatiana Arús, "es triste que hayan tenido que retirar fotografías de Isabel Pantoja para que los nietos no pregunten por la abuela", ha lamentado.