Comprobado: los taxis 'del futuro' no son tan perfectos como los pintan

En Aruser@s se comenta el auge de los taxis 'del futuro' que funcionan sin conductor: "Yo no me fiaría ni un pelo", afirman en plató.

El youtuber Luisito Comunica prueba los taxis 'del futuro' que no tienen taxista como tal, son autónomos. La marca 'Waymo' ha creado esta versión que ofrece una experiencia "más segura, mágica y disponible 24 horas". Por el momento, este servicio solamente está disponible en algunas ciudades de Estados Unidos. En Aruser@s parece que siguen prefiriendo los taxis tradicionales.

A raíz de esto, surgen una serie de dudas, como por ejemplo, en caso de recibir una multa, quién la recibe. "¿A quién multas, al robot?", bromea el youtuber. O, en el caso de marearse o volver de una noche de disfrute, si el pasajero vomita y lo ensucia, ¿el siguiente cliente se encontraría el taxi sucio? Pues no, porque el sistema manda al taxi a un centro de mantenimiento para limpiarlo. Eso sí, el pasajero recibirá un cargo de 15 dólares (el cubata más caro del mundo).

Sin embargo, no todo es tan perfecto en este sistema mecanizado. En el vídeo se puede apreciar cómo sus radares no detectan correctamente el paso de cebra y el vehículo se queda justo en la mitad: "Viendo que falla así el sensor, yo no me fiaría ni un pelo", advierte Tatiana Arús.

Los avances tecnológicos pueden ser muy útiles, pero una buena figura humana, por el momento, es irremplazable.