Compra un móvil de segunda mano y descubre que su anterior dueño no ha borrado sus datos: "¡Me lo he bicheado entero!"

Carliyo, el famoso creador de contenidos, se ha comprado un móvil de segunda mano y cuando le ha llegado de EEUU ha descubierto que quien se lo ha vendido no ha borrado ni una sola foto... ni una sola conversación. Por supuesto, su lado más cotilla está emocionadísimo.

Por algún motivo que aún no nos ha explicado -pero ya ha anunciado que lo hará en unos días-, Carliyo, uno de los creadores de contenidos favoritos de Aruser@s, se ha comprado un móvil de segunda mano que le ha llegado desde EEUU.

Lo que el influencer no esperaba es que el iPhone le llegara sin resetear de fábrica y con todas las fotos y conversaciones que su anterior dueño alguna vez hizo o mantuvo. "Ahora mismo está como si lo hubiese robado", comenta el joven en este vídeo viral.

"¡Están todas las fotos del tío, todos los mensajes... bueno, ya lo he bicheado entero!", reconoce Carilyo. "Dice María que ha estado unos días regular, que le he pegado una patada a su marido y lo ha echado de la casa y no sé qué del divorcio", lee uno de los mensajes, emocionado. "¡Hermano, esto está guapísimo!", grita a pleno pulmón.

También descubre datos bancarios: "Aquí hay pagos de bancos y tarjetas. Que yo no voy a hacer nada, pero 'quillo', esto es una locura". En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús lanza una pregunta a los colaboradores: "¿Preferiríais que llegara limpio el teléfono o con todos los datos del anterior propietario?". La respuesta para todos está bien clara.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.