Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña, además de ser pareja en la vida real, son el dúo protagonista de 'La última', una serie que se estrenará el próximo 2 de diciembre en Disney+. Juntos, han presentado la ficción ante los medios de comunicación y han compartido muchos momentos de complicidad y cariño, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Ella es mi amiga, mi pareja y es una actriz increíble. Merece la pena estar aquí, más allá de la experiencia y de todo", afirma Miguel Bernardeau. Unas palabras que Aitana ha agradecido con una sonrisa. "Miguel es un actor que admiro desde siempre. Yo lo conocí a través de la pantalla. Le vi en la pantalla y dije 'uy, este chico...'. Bueno, digo como actor", responde ante las risas de los allí presentes, Bernardeau incluido.

"Se nota tanto que está enamorada... Es impresionante la manera de expresarse", señala Angie Cárdenas.

Los actores también han bromeado acerca de sus diferencias a la hora de afrontar las entrevistas. "Es que yo me enrollo muchísimo, me estoy dando cuenta. Estaba viendo la escaleta de todo lo que hay luego y ponía que cada entrevista eran 5 minutos y yo decía, 'pero, ¿cómo que 5 minutos, si yo todas las entrevistas que he hecho en mi vida han sido de 20 minutos mínimo?", confiesa entre risas la artista.