Disney+ ha publicado el tráiler de 'La última' antes de su estreno el 2 de diciembre. Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau se meten en la piel de Candela y Diego, dos excompañeros de instituto que se reencuentran en un momento clave de sus vidas cuando ambos están luchando por cumplir sus sueños.

Candela trabaja en un empresa de logística, pero sueña con convertirse en cantante, mientras que Diego lucha por ser boxeador profesional. La misma noche en que la suerte de Candela empieza a cambiar después de que el ejecutivo de una discográfica la escuche cantar ella se reencuentra con su antiguo compañero de clase y a partir de ahí comienza un viaje de encuentros y desencuentros.

La ficción busca ser un retrato generacional que trata sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad. Para Aitana Ocaña se trata de su primer trabajo como actriz, mientras que Miguel Bernardeau vive uno de sus mejores momentos. Desde que salió de 'Élite', ha participado en la película 'Josefina' y en las series 'Playa negra'. Este mes estrena en Netflix '1889', serie fantástica de los creadores de 'Dark', y pronto le veremos también meterse en la piel de El zorro para la serie de Secuoya Studios.

El elenco de 'La última' lo completan Aitor Luna ('Los hombres de Paco'), Luis Zahera ('Operación Marea Negra'), Jorge Motos ('Lucas'), Sandra Cervera ('El secreto de Puente Viejo'), Jorge Perugorría ('Now and then'), Jelen García ('Campeones 2'), Óscar de la Fuente ('El buen patrón'), David Castillo ('El Cid') y Esther Ortega ('Cuéntame cómo paso'). La serie original de Disney+, que contará con cinco episodios, está dirigida por Eduard Cortés ('Merlí') y Abigail Schaaff ('El Ministerio del Tiempo'). Anaïs Schaaff ('Isabel'), Jordi Calafí ('El Ministerio del Tiempo') y Joaquín Oristrell ('Cuéntame cómo pasó') son los creadores.