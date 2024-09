El astrólogo de Aruser@s Javier Fuster, más conocido como Jabifus, nos habla de la compatibilidad entre signos del zodiaco para esta semana. Desde los que no se van a poder soportar ni en casa ni en el trabajo, hasta los que van a disfrutar de una semana llena de amor. Eso sí, a estos últimos, los tertulianos aconsejan no viajar a Oporto.Puedes ver la explicación completa en el vídeo que acompaña esta noticia.

Como el perro y el gato

Aries y Capricornio, no se van a callar nada. Jabifus asegura que "van a tener un carácter complicado". Libra y Cáncer, vais a estar en la misma situación.

Nuevos mejores amigos

Contra todo pronostico, Acuario y Piscis: "Esta semana van a encontrar un punto de encuentro y se van a apoyar el uno al otro".

Super match

Virgo y Tauro, 'love is in the air': "Vais a ser los más compatibles; a nivel de pareja la cosa va a fluir muy bien".

Los que van a tener conflicto

Estos signos esta semana "no quieren las cosas a medias" y no van a dejar "títere con cabeza en el trabajo": Sagitario, Leo, Géminis y Escorpio. "Peleas constantes y luchas de egos: no se van a callar nada", asegura el vidente.