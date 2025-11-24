El cómico reencuentro de C. Tangana con un estudiante coruñés tras los exámenes de selectividad: "Tienes que currar y con eso lo vas a conseguir"

Aruser@s muestra el sorprendente reencuentro entre C. Tangana y un joven coruñés que, tras realizar la selectividad, volvió para enseñarle al cantante sus notas: "Me piden un 12 y he sacado un 6,22; no entro".

En recuerdo a la noche previa al examen, en junio, cuando ambos coincidieron en la plaza de María Pita, Nico, el joven, volvió a coincidir con Atón y cerró así el ciclo que había comenzado a principios de verano este año, cuando conoció al cantante madrileño el día antes de la prueba.

Durante su encuentro, 'Pucho' recibió entre risas la confesión del joven, quien admitió no haber logrado la nota de acceso necesaria para estudiar Física. "¿Pero cómo has suspendido? ¿Cuánto has sacado?", le preguntó el artista, a lo que Nico respondió con sinceridad: "Me piden un 12 y he sacado un 6,22; no entro". Ante ello, Tangana quiso saber si tenía un plan alternativo. "Estoy estudiando química", explicó el estudiante.

Lejos de desanimarlo, C. Tangana aprovechó el momento para ofrecerle un mensaje de ánimo: "Lo vas a hacer genial. Lo de las notas es una gilipollez, no te preocupes. Tú tienes que currar y con eso lo vas a conseguir."

Desde el plató de Aruser@s, comentan el surrealista momento. "Es muy triste que por no pasar el corte tengas que elegir otra carrera que no es la que tú quieres por vocación", señala Alfonso Arús.

