Los colaboradores de Aruser@s no dan crédito a una compra de 20 euros para comer toda la semana

Un argentino asegura que con apenas 20 euros consigue llenar la cesta de la compra y comer durante siete días, pero su teoría no convence a los colaboradores de Aruser@s. "Que me diga dónde", sentencia Angie Cárdenas.

En Aruser@s, Alfonso Arús vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes quebraderos de cabeza de cualquier hogar: la cesta de la compra. Y esta vez, el debate llega con una cifra que ha dejado a los colaboradores con la boca abierta.

Un argentino que ha hecho la compra en un supermercado madrileño asegura que con 20 euros puede comer durante los siete días de la semana. Su estrategia pasa por apostar por productos básicos como pasta, arroz, verduras, fruta, huevos, leche, pescado congelado o pollo. "Gasté en total 19,76 euros", asegura Nico, convencido de que es posible hacer una compra semanal ajustándose a ese presupuesto.

Unas palabras que no han terminado de convencer en el plató. "Que me diga dónde lo ha comprado porque no me lo creo", reacciona Angie Cárdenas. Puedes ver el debate que se ha generado entre los colaboradores en el vídeo sobre estas líneas.

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