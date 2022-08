"Comic Me" es uno de los filtros más famosos y divertidos de TikTok y como no podía ser de otra manera, Alba Gutiérrez, no ha podido evitar la tentación de probarlo con ella misma y con sus compañeros.

El efecto, disponible en esta red social, convierte a quien lo usa en un dibujo animado al estilo cómic, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Me lo hiciste a traición", comenta con sorpresa Tatiana Arús. "Te pregunté qué estabas haciendo". Y es que Alba Gutiérrez reconoce que engañó a los colaboradores diciéndoles que simplemente les estaba haciendo una foto.