La incompetencia estratégica no es más que el viejo truco para librarse de hacer las labores domésticas. A lo largo de la historia, muchos nos hemos escudado en la frase "tú lo haces mejor" para quitarnos ese marrón de encima y algo así le suele decir el marido de Alba Gutiérrez a la colaboradora de Aruser@s, aunque ella reconoce que tiene "un TOC con el tema de tener la cama bien hecha" y que no friega ni un plato.

"Me gustaría sacar algún trapito sucio y me gustaría decir que no es que Alba tenga un TOC con la ropa de la cama, es que lo tiene con todo, igual que 'Pifostio' (Rocío) Cano, que nos pegan la bronca al resto sobre cómo dejamos la ropa tirada en vestuario. Pero broncas de verdad", se chiva Alba Sánchez al jefe.

Patricia Benítez no tarda en unirse a la queja de su compañera. "Nos envían fotos, en plan '¿cómo puedes ser tan marrana de dejar la ropa así?'", relata. "¿Me estás diciendo que una colaboradora llama marrana a otra?", pregunta Alfonso Arús con sorpresa. Por suerte, Tatiana Arús sale a defender a Gutiérrez y Cano. "Tienen toda la razón. Yo he tenido que agenciarme otro armario porque es terrible cómo llega a estar la sala de vestuario", afirma.

Los espectadores también se escaquean y así lo hacen saber con sus comentarios a través de las redes sociales.