Cobrar por hablar en el trabajo: una farmacia paga a sus empleados por conversar en horario laboral

Una cadena sueca abona 110 euros al mes a sus trabajadores para que dediquen parte de su horario a conversar con compañeros, amigos o familiares.

Una cadena de farmacias sueca ha puesto en marcha una iniciativa que muchos empleados aplaudirían: paga a sus trabajadores para que charlen durante la jornada laboral.

La empresa abona 110 euros al mes y los empleados pueden elegir cómo repartir ese tiempo: 15 minutos al día o una hora al mes para hablar con sus compañeros. También pueden utilizarlo para llamar a amigos o familiares.

La directora detectó que muchos clientes acudían a la farmacia porque se sentían solos y aprovechaban para conversar con los empleados. Eso ayudaba mucho a quienes entraban en el establecimiento y le hizo plantearse lo siguiente: ¿por qué no iba a contribuir también al bienestar de su propia plantilla permitiéndoles dedicar un rato a hablar con sus seres queridos?

El resultado, según explican, es claro: al cabo de un mes aseguran sentirse más felices y más relajados en el trabajo. "Por esa regla de tres, Rocío Cano sería millonaria", bromea Alfonso Arús con una de sus colaboradoras. "A mí me sale a cuenta, ¡habría una cola en Farmacias Cano!", responde entre risas la tertuliana.

