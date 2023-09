Reconócelo: tu pareja y tú también tenéis un mote cariñoso para referiros entre vosotros cuando nadie puede oíros. Pero no os preocupéis, porque no sois los únicos que lo hacéis. De hecho, en La Razón nos muestran algunos de los más populares entre las parejas españolas y, como no podía ser de otra manera, los aruser@s también quieren elaborar su propia lista.

"Tú escuchas cualquier canción en español y las palabras 'bebé' y 'cervecita' salen siempre", argumenta Alfonso Arús acerca del apelativo más utilizado. "'Papi' también", aporta Patricia Benítez. "Y 'gordi'", añade Angie Cárdenas. "No, pero gordi no sale en el reguetón", se queja Alfonso Arús.

'Cariño', 'cielo', 'corazón' o 'nena' son otras de las opciones. "Cuando se utilizan términos presuntamente ofensivos se hace con cariño. '¡Ay, mi gordi!', '¡Ay, mi calvi!'" acaba exclamando el presentador en dirección a su pareja, Angie. El problema, sin embargo, es cuando te llaman por tu nombre, tal y como señala Marc Redondo.

"En Andalucía, yo tenía una vez una pareja que me decía: '¡oye, chocho!' y yo le decía 'a mí no me llames chocho en la vida'", cuenta Rocío Cano entre risas.