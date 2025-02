Carmen Lomana no se olvida del ex de Ágatha Ruiz de la Prada: "El dolor este que tengo en el cuello se lo debo al patán de novio que tiene"

Carmen Lomana no le da tregua a Ágatha Ruiz de la Prada. "Yo a ella no la necesito ni forma parte de mi vida", afirma en Telemadrid. Tampoco hay perdón para José Manuel Díaz Patón.

Carmen Lomana no desaprovecha ninguna ocasión para cargar de manera pública y en televisión contra su archienemiga Ágatha Ruiz de la Prada. "Yo a ella no la necesito ni forma parte de mi vida", asegura en el programa de Telemadrid 'Buenos días Madrid', como vemos en este fragmento rescatado en Aruser@s. "Lo más terrible que te puede pasar es que alguien que has invitado a tu casa tenga esa hipocresía, esa deslealtad", dice con amargura.

La pareja de la diseñadora, o, mejor dicho, expareja, tampoco se va de rositas. "Yo creo que esto que tengo en el cuello se lo debo al patán este de novio que tiene", afirma, haciendo de nuevo, el juego de palabras con Patón (apellido del susodicho), que también se dedica a hablar de ella por los platós.

"Yo no sé si es Patón o qué es", suelta con ironía cuando le recuerdan su nombre. "Sí que lo sabe bien", ríe María Moya en el plató del programa de laSexta. "Él ha dicho que si le pide perdón pueden volver a ser amigos", apunta Tatiana Arús, aunque no haya demasiadas esperanzas de que esto ocurra.