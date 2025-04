Carmen Lomana, a Lucas y su operación de nariz: "Lo complicado es ser sincero con el médico"

En febrero, Lucas, de 'Andy y Lucas', entró en directo en el programa de 'Y ahora Sonsoles' para zanjar las criticas respecto a su nueva nariz y anunciar que en abril se sometería a una nueva intervención: "En abril no tenemos ni un concierto, me voy a operar de la nariz, nunca he cobrado una exclusiva. Pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar".

Sin embargo, según ha informado la revista ¡HOLA!, la operación de reconstrucción de nariz del cantante programada para este mes, "deberá posponerse hasta octubre", debido a que "necesita más tiempo para sanar tras la intervención anterior".

Al hilo de la noticia, Carmen Lomana ha mostrado su opinión sobre este tipo de operaciones, asegurando que "no son complicadas". "Lo que es complicado es decir cómo estás tú, tienes que ser muy sincero con el médico, contarle todo, decirle todo", opina la empresaria.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comentan que "se puede leer perfectamente lo que está queriendo decir Lomana". "Se está metiendo en un jardín que a ver cómo sale", asegura Sebas Maspons.