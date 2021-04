Carmen Lomana fue fotografíada en un paseo marítimo sin mascarilla y la empresaria ha asegura que se la "había quitado un momento".

A pesar de ello, ha lanzado una advertencia: "Yo al lado del mar y en la playa no me voy a poner la mascarilla, que se entere el que corresponda, que me vayan poniendo multas ya".

Así se ha expresado en un programa de televisión cuando era cuestionada sobre la polémica imagen en la que aparece sin mascarilla.