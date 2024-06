Carmen Lomana continúa en su guerra contra Isabel Preysler aunque la socialité asegure que no están enfadadas. "No estamos reñidas para nada, ¿por qué voy a estar enfadada con esta señora?, si no me ha quitado ni el novio, ni el marido, que es lo que a veces te puede enfadar", afirma Carmen Lomana, que, sin embargo, lanza un contundente zasca a Isabel Preysler: "Lo digo porque alguna vez lo ha hecho". Tras ello, Lomana también imita en este vídeo la forma de hablar de la filipina.

Sin embargo, desde el plató de 'Juntos', en 'Telemadrid', no están de acuerdo con la opinión de Carmen Lomana. "Nadie le quita el marido a nadie, y menos una mujer a otra", afirma una colaboradora del programa, que destaca que "el marido se deja robar". "No sé, pero, desde luego, en una pareja casada, no me meto", destaca Carmen Lomana, que afirma que "hay que valer para eso".

Además, Carmen Lomana también lanza un 'dardo' a Tamara Falcó cuando en el plató dicen que "ha trabajado muchísimo". "Sí, claro, nadie la conocía y lo que ha tenido que pelear sin una madre que llame a los periódicos para que te cuiden...", ironiza Carmen Lomana, que destaca lo "pobrecita" que es Tamara Falcó: "La verdad, tiene un mérito... siempre que la veo le daría el 'Premio a la Resistencia'".