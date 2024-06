Isabel Preysler ha respondido a los medios de comunicación sobre su presunta mala relación con Carmen Lomana después de que esta criticara su faceta de influencer. "Ay, no, qué aburrido, de verdad", destaca la madre de Tamara Falcó, que insiste en que le "aburre muchísimo".

Preguntada sobre por qué no contesta a las críticas de Carmen Lomana, Isabel Preysler responde tajante: "No contesto porque no contesto tonterías, nada más". Además, cuando el reportero le pregunta si se tomaría un Ferrero Rocher con Carmen Lomana, Isabel Preysler sorprende al responder: "No, no, es que ya no tomo Ferrero Rocher con nadie".

Alfonso Arús destaca la "suerte que tiene Isabel Preysler de esa presunta enemistad con Carmen Lomana": "Porque son todas las preguntas que le formulan y que tienen un mínimo de interés, porque si no, ¿de qué le preguntan? ¿sobre Tamara Falcó? ¿para que te mienta?".