Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de Carmen Lomana a Isabel Preysler" en el programa de radio 'Las mañanas de Kiss'. "¿Vais a hacer una comida para hacer las paces?", preguntan en el estudio a la socialité, quien insiste en que no están enfadadas.

"No estamos reñidas para nada, ¿por qué voy a estar enfadada con esta señora?, si no me ha quitado ni el novio, ni el marido, que es lo que a veces te puede enfadar", afirma Carmen Lomana, que, sin embargo, lanza un contundente zasca a Isabel Preysler: "Lo digo porque alguna vez lo ha hecho". Desde el plató de Aruser@ afirman que Carmen Lomana "no estará enfadada", pero le ha dado una gran "colleja" a Isabel Preysler.

Por otro lado, cuando han preguntado a la madre de Tamara Falcó por esta mala relación con Carmen Lomana, la socialité ha contestado rotunda: "Me aburre muchísimo. Yo no contesto tonterías".