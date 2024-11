Carmen Lomana, tras las críticas de Ágatha Ruiz de la Prada: "Creo que no está bien, si no no diría esas barbaridades"

Carmen Lomana ha vuelto a cargar contra Ágatha Ruiz de la Prada después de que la diseñadora de moda la criticara por ser de pueblo. "Yo creo que no está bien, porque si no no diría esas barbaridades", critica Carmen Lomana, que asegura que Ágatha Ruiz de la Prada "es muy clasista": "Como si la gente de los pueblos fueran de otro origen".

"Me dolió en un momento cuando la vi dos veces en un año sentada en un plató para liquidar, no solo a una amiga, porque habíamos sido amigas, sino a una mujer", afirma Carmen Lomana, que insiste en que le parece "muy feo".

Alfonso Arús tampoco está de acuerdo con las palabras de la diseñadora de moda: "Fue desafortunado el tema del pueblo". "¿Qué ventaja tiene uno de ciudad respecto a uno de un pueblo?", pregunta el presentador de Aruser@s, que critica cómo Ágatha Ruiz de la Prada ha usado ser de pueblo de manera despectiva.