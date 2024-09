Alfonso Arús enseña "el zasca sin piedad " de Carmen Lomana a Tamara Falcó tras su debut como nueva miembro del jurado del programa 'Got Talent'. "No aguanté ni dos envites", sentencia la empresaria en el programa de radio 'Las Mañanas Kiss'. "Me pareció tan absurda esa manera de reírse como loca sin venir a cuento", opina Lomana.

"Ella es absurda", dice contundente la empresaria que asegura no le "tiene manía", pero que "la gente absurda, que no tiene un criterio y que el criterio es 'jajaja'", parece molestarle. "No da más de sí", responde Lomana al presentador del programa cuando le pregunta si, tal vez, no se lo había preparado del todo.

"¿Cambiarías a Tamara por su madre en el jurado?", preguntan los tertulianos a Lomana, a lo que responde sin pelos en la lengua. "¡Quita, peor! Yo por lo menos con Tamara me río, porque a su madre no la entiendo mucho cuando habla", asegura sobre Isabel Preysler .