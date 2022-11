Carmen Lomana acudió durante el día de ayer a los premios de pintura BMW, donde habló con la prensa acerca de un polémico desencuentro que tuvo con Esther Doña.

La viuda de Carlos Falcó y expareja del juez Santiago Pedraz aseguró hace unos días que tomará acciones legales debido a las declaraciones vertidas recientemente por Lomana, a lo que la empresaria respondió con frialdad ante los medios de comunicación:

"Que las tome (las acciones legales), porque como empiece a salir todo lo que hay de ella... Que no quiero hablar, que no me interesa", aseguró ante la prensa. "Yo la apoyé mucho en un momento, ahora ya no", afirmaba.

"Yo creo que no va a salir nada más porque carece de interés, ya no", añadía Carmen Lomana. Tras escuchar sus declaraciones, Alfonso Arús opina que ha intentado "rebajar el suflé".