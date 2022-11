Los premios Woman 2022, que se celebraron anoche en el Casino de Madrid, homenajearon a mujeres extraordinarias de distintos ámbitos profesionales. Entre las asistentes al evento se encontraba Carmen Lomana que, ante las preguntas de los periodistas, se reafirmó en sus declaraciones con respecto a algunos de los 'outfits' de la reina Letizia.

"Yo ya no opino, yo ya he opinado", decía pocos segundos antes de asegurar que doña Letizia es "muy guapa, muy estupenda", pero, para ella, "una reina no es una fashionista ni una modeluqui" y debe ir vestida "acorde a su rango".

"Cada cual tiene su estilo y su manera de proyectarse", afirma Angie Cárdenas ante estas declaraciones. "Lo que pasa es que Carmen Lomana a veces tiene ese problema de 'no voy a opinar, pero opino' y el tema de las minifaldas le cuesta, dice, en personas de según qué edad", informa Tatiana Arús.