Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la explicación de Candela Peña sobre por qué no le gustan los hombres como Thor. "A mí no me gusta ese tipo de caballeros en absoluto", destaca Candela Peña, que explica que con ese tipo de caballero no se quita la camiseta "ni muerta": "Madre mía, con esa perfección de bíceps y de todo".

"A mí uno que esté un poco más estofado", destaca la actriz, que explica que quiere ser ella "la que esté buena" de los dos. "Que no va a ser, porque entonces me tengo que enrollar con un ñordo", bromea la actriz en el podcast 'Poco se habla', de Ana Brito y Xuso Jones.