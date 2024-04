Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la divertida reacción de Candela Peña cuando le dicen que ha hecho el gesto del "ok" durante su entrevista en el podcast 'Poco se habla', de Xuso Jones y Ana Brito. "¿He hecho yo un dedito?, me quiero yo matar ¿pero cuándo he hecho yo un dedito?", pregunta la actriz a los presentadores, que no pueden contener la risa.

"Pues qué mal, parece que tengo 12 años, que no lo soporto cuando lo hacen los chavales", cuenta Candela Peña, que afirma que siempre pide a los chavales que no hagan ese gesto con el pulgar hacia arriba porque no sabe "qué representa". Además, la actriz afirma que cuando no hacen ese gesto hacen otro que tampoco le gusta nada. Descubre de cuál se trata en el vídeo principal de esta noticia.