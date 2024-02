"Yo soy muy cotilla. Yo estoy por ahí por la zona y estoy escuchando a lo mejor una mesa que hay una parejita y oigo 'bueno, y tú, ¿a qué te dedicas?' y digo 'uuh, esto es cita Tinder'", cuenta el camarero @elmarquees en este vídeo viral de TikTok emitido también en Aruser@s.

Sus habilidades detectivescas le permiten saber si la cita ha salido bien o mal al final de la jornada en función de cómo paguen la cuenta. "Si a ella no le ha gustado es 'no no, aquí a medias y cada uno para su casa para que luego no me eche en cara él y me diga que a la próxima invito yo'", reflexiona.

"Cuando el tío dice 'pago yo' y la mujer dice, 'ay, es que me da cosa', sabes que esa noche ha triunfado", sigue desarrollando su teoría. "Estoy por sacarle unas velas, aplaudir y decirle: 'tú, esta noche, fo...'", concluye el barman.