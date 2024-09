El cocinero de un bar ha estallado en el vídeoprincipal de esta noticia ante la actitud de una señora que pidió la ensalada de cabra en el menú del día. "Ha venido un grupo de cuatro personas y una de ellas ha pedido una ensalada de queso de cabra, y mi padre ha vuelto con la ensalada totalmente revuelta", afirma el joven, que explica que a la mujer no le gustaban los ingredientes.

"Dice que ha estado dándole vueltas a la ensalada a ver qué ingredientes tenía", destaca el cocinero, que afirma que hasta le ha roto "el queso por la mitad". "Yo me pregunto, si a ti no te gusta un plato, ¿por qué lo pides?", pregunta indignado el cocinero, que confiesa qué le hubiera gustado decir a la mujer: "¿La has tocado?, ¡te la comes!". "Pero como el cliente siempre tiene la razón, se lo cambié por unos espaguetis", explica.