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El cabreo de Alfonso Arús con los que lanzan petardos: "Salí gritando que iba a llamar a la Policía"

"Ayer tuve que dar voces, y amenacé con llamar a la Policía", cuenta Alfonso Arús en este vídeo sobre cómo San Juan se ha convertido "en la noche más insoportable del año": "24 horas tirando petardos ya no".

El cabreo de Alfonso Arús con los que lanzan petardos: "Salí gritando que iba a llamar a la Policía"

Después de ver un vídeo en el que una joven avisa a sus vecinos con una nota de que Argentina juega de madrugada y pide que "sepan entender los gritos", Alfonso Arús critica duramente a la gente que ha seguido tirando petardos tras las fiestas: "Llega un momento que, macho, 24 horas tirando petardos ya no". "La paciencia tiene un límite", asegura el presentador, que critica que San Juan se ha convertido "en la noche más insoportable del año". "Ayer tuve que dar voces, y amenacé", afirma Alfonso Arús, que destaca que salió de su casa gritando que iba a llamar a la Policía.

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